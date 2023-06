Toumani Camara, 2e Belge drafté en NBA: "Son parcours universitaire est un exemple"

"Son évolution est impressionnante, explique le Faimois Sébastien Cosentino, fondateur de Talento, une société spécialisée en gestion et développement des jeunes basketteurs de haut niveau. Il est parti aux États-Unis quand il avait seize ans. Déjà à l’époque, il avait un certain potentiel. Moi, ce qui m’impressionne, c’est son parcours universitaire. Il a intégré de superbes campus et cela doit être un exemple pour tous les joueurs belges. Toumani a fait partie de notre équipe nationale U16, il était alors à Woluwe. Quelques mois plus tard, il a tenté sa chance à l’étranger et aujourd’hui, il tire les pleins bénéfices de ses choix. Je souhaite de tout cœur de Toumani soit retenu pour évoluer en NBA, cela ne peut qu’être bénéfique pour le basket belge."

Ajay Mitchell et Noel Coleman, des jeunes qui poussent

D’autres basketteurs belges officient régulièrement dans le pays de l’Oncle Sam. C’est notamment le cas d’Ajay Mitchell et Noel Coleman. "Ajay sort de deux saisons exceptionnelles à l’Université de Santa Barbara. Le fils de Barry a un profil très intéressant. Comme Toumani, Ajay a fait le choix d’intégrer un beau campus. Depuis deux ans, son évolution est impressionnante, explique Sébastien Cosentino. Au même titre que Noel Coleman qui évolue à l’Université de Hawaii. Le talent ne manque pas et c’est tant mieux!"