Un bar sur le thème de la prohibition à Rocourt, le pari un peu fou du Faimois et de ses amis

"Je me suis lancé dans ce projet fou avec deux amis de longue date", lance d’emblée le trentenaire. Mais celui qui a eu l’idée et de qui tout est parti, c’est Dylan: "je leur ai fait la proposition et six mois plus tard, nous voici avec notre bar", nous explique le jeune homme devant son nouvel établissement Chaussée de Tongres 614, à Rocourt.

Tout est parti d’une publication Facebook: "je me suis réveillé un matin, j’ai regardé Facebook sur mon téléphone, j’ai vu une annonce concernant un établissement à remettre, j’en ai parlé à Loris puis Sofiane, lors d’une partie de padel, ma femme m’a dit que j’étais un grand malade", se remémore-t-il avec le sourire.

Avec l’aide des papas bricoleurs

Le projet est né fin septembre de l’année dernière. Avant cela, les trois jeunes hommes n’avaient jamais abordé l’idée de lancer leur propre bar, mais le résultat est là au bout de mois de labeur: "On a lancé les travaux en janvier quand on a reçu les clés, avant, les trois premiers mois, il a d’abord fallu gérer la paperasse, trouver une banque pour nous accorder un prêt, etc. On a réaménagé l’intérieur et reçu l’aide de nos papas, car on n’est pas trop bricoleur", confesse Loris, qui a une expérience dans l’Horeca comme étudiant. "J’ai un travail plus administratif, ce côté action me manquait, ça me rappelle de bons souvenirs".

Très vite, c’est le thème de la prohibition qui est ressorti: "On voulait reproduire un bar dans le style 1920, à l’époque de la prohibition aux États-Unis, à l’ancienne, avec une ambiance calme, cosy et tamisée, détaille Sofiane, mixologue amateur. Les cocktails de base sont classiques mais on propose à la dégustation des choses plus originales à base de Gin, Rhum et Whisky. Plus tard, on aimerait lancer une carte éphémère qui resterait un mois, en fonction des fruits de saison", détaille-t-il.

Les trois amis se fournissent au plus près et privilégient le circuit court. Ainsi, pour leurs Gins, par exemple, ils en proposent deux belges, au bois de pin et l’autre saveur cacao et vanille.