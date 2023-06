Les Apéros viemmois de retour ce week-end

Boire un "godet" entre villageois, ce sera possible ces samedi et dimanche, dans le cadre des Apéros viemmois. L’événement, qui est organisé pour la deuxième fois par le comité "Viemme et vous", prendra place dans le nouveau lotissement de Viemme. "Le but, c’est de permettre aux habitants de se rencontrer, explique la responsable du comité, Angélique Derclaye. Et le choix de le faire dans le nouveau lotissement repose sur notre volonté d’intégrer les nouvelles familles qui ont emménagé dans le village."