Un nouveau terrain pour créer un bassin d’orage à Faimes

Mais il est également prévu d’investir la rue d’Aineffe d’un troisième bassin qui viendrait soulager les deux autres. Pour permettre cela, l’achat d’un terrain de 10 ares était nécessaire. "En fait, il s’agit d’un complément de terrain, indique l’échevin. Nous possédons déjà une partie de terrain à cet endroit et l’achat d’une nouvelle parcelle portera donc l’espace à 20 ares en tout. C’est important pour des infrastructures de qualité." Pour l’instant, la Commune attend l’aval du pouvoir subsidiant, soit la Région wallonne, avant de se lancer plus concrètement dans le projet.

Des routes abîmées

Évoquant la Région wallonne, le bourgmestre, Étienne Cartuyvels, s’est également prononcé concernant l’état des routes nationales Faimes-Bierset et Waremme-Huy. Des conseillers l’ont interpellé concernant les dangers qui y régnaient, et ils ne sont vraisemblablement pas les seuls. "Je reçois au moins trois appels par semaine à ce sujet, regrette-t-il. Les routes sont dans un état pitoyable et rien n’a été fait." Pourtant, la Région a été contactée à plusieurs reprises à ce sujet. Mais aucune mesure n’a été prise. "Il devient urgent de faire quelque chose pour éviter des accidents et des dégâts inutiles. À notre échelle nous ne pouvons pas avancer, on espère être attendu", lance le mayeur.