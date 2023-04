Le comité de jumelage Faimes-Ambierle arrête

Initié par feu Théo Froidcœur, le jumelage a fait vibrer les Faimois et les Ambierlois durant 40 ans. L’anniversaire célébré en 2022 constitue le dernier événement. Même s’il a décidé d’arrêter, le comité du jumelage laisse une porte ouverte pour l’avenir.

"Il n’y a plus grand monde pour faire vivre le jumelage souligne Virginie Oger. Les deux comités ont rendu les armes. Ils se sont essoufflés. Nous n’y arrivons plus".

Un arrêt qui implique, selon le règlement de gestion, de transférer les biens et les bénéfices.

"Le mobilier sera remis au comité du Faimons-Nous, à charge de le mettre à disposition de tous les autres comités. Le solde du compte servira à financer une dernière réception de retrouvailles fin d’année 2023, si on peut l’organiser. Sinon, nous l’ajouterons aux bénéfices de la soirée du bourgmestre et l’argent sera ainsi réparti entre tous les comités bénéficiaires".

Au-delà de l’arrêt du comité, tous les souvenirs resteront. "On partageait beaucoup à travers tous les échanges et la découverte des régions. La chaleur humaine, des retrouvailles sincères évoque l’ancienne bourgmestre Marie-Alice Vandereyken. On aspirait à se revoir et beaucoup d’affinités se sont créées. Je pense que certains Faimois se rendent encore à Ambierle". Nostalgie d’un jumelage et chronique d’un arrêt annoncé, faute de combattants, dans le tourbillon des vies professionnelles et familiales.