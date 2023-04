Faimes: Étienne Cartuyvels n’est plus candidat-bourgmestre pour le scrutin de 2024 et c’est Jean-Marc Delchambre qui sera tête de liste EDF

À la 15e et dernière place, il poussera la liste EDF emmenée par Jean-Marc Delchambre, échevin des Travaux. L’accord entre les deux hommes avait été pris en 2018 mais les trois démissions sur la liste en cours de législature, avec la nécessité de faire appel à un candidat de la liste d’opposition ADF pour réunir le quorum au conseil communal, ont changé la donne.

Les deux mandataires font fi des ambitions personnelles pour continuer de travailler ensemble, dans l’intérêt de la population. Retraité en juin 2023, Étienne Cartuyvels restera donc disponible et apportera son expérience à une équipe qui subira de nombreux changements. L’échevin Jean-Marc Delchambre, 2e en termes de voix de préférence en 2018 avec 744 voix (contre 1 215 à Étienne Cartuyvels), devient donc le candidat-bourgmestre officiel de la liste, adoubé par les membres du groupe. À 17 mois des élections, la liste de 15 candidats doit encore être complétée, avec la volonté de réaliser une symbiose entre expérience des "anciens" et jeunesse. Avec plus de 4 000 habitants, Faimes passe aussi de 13 à 15 mandataires communaux.