La Commune de Faimes a planté 1 600 mètres de haies depuis la mi-décembre

Sur base d’un appel à projet subsidié par la Région wallonne, Faimes a déjà replanté plus de 1600 m de haies depuis mi-décembre. Dans le domaine public aux bords des voiries, sur des terrains communaux et autour des bassins d’orages des villages de l’entité, près de 9 000 arbustes d’une quinzaine d’essences visent à reconstituer, préserver, restaurer et redévelopper la biodiversité perdue et malmenée.

Arracher pour replanter

Depuis les années 60, la Wallonie avait misé sur le remembrement des terres avec la modernisation agraire en perspective et la production en objectif. Les petites parcelles et le bocage avaient disparu, les haies étant considérées comme des obstacles à la mécanisation. Des primes étaient octroyées pour arracher ces haies, source de richesse environnementale et de biodiversité. La tendance s’est inversée et la Région wallonne verse désormais des primes pour replanter.

"Les ouvriers communaux ont replanté dans le cadre d’un projet global cohérent qui consiste non seulement à créer des haies mais aussi à les entretenir, en se donnant les moyens de le faire" insiste l’échevin. La commune se dote dès lors d’une nouvelle machine: "une grue sur roue, avec un bras armé d’un sécateur capable de tailler les 3 faces de la haie, sans entrer sur le terrain". La commune pratique déjà le fauchage tardif mais respecte aussi les périodes de nidification.

Après ce subside régional "BiodiverCité" de 9 500 €, sans parler des 2 000 € reçus pour la journée de l’arbre 2022 qui avaient permis de distribuer des lots de 10 arbustes assortis à la population pour reconstituer des haies, Faimes suit une suggestion de 2013 de la commission du remembrement: replanter des haies…