La météo a refroidi la brocante à Faimes

En effet, le site de la brocante est une longue rue droite qui pointe vers le centre du village. Où les riverains peuvent bien sûr y exposer leurs objets à vendre. "Et nous avons aussi une majorité de brocanteurs extérieurs avec de belles choses à proposer. Nous mettons à disposition 240 emplacements pour environ 150 exposants."

Les organisateurs aiment aussi gâter les brocanteurs. "Il y a des brocanteurs qui viennent seuls et ne savent donc pas quitter leur emplacement. Nous avions ainsi cette année prévu un chariot pour la distribution de café et des croissants pour l’accueil du matin. Et nous avions une distribution de soupe pour le midi en plus du barbecue. L’an passé, nous avions vendu nos 350 pains saucisses."

La brocante annuelle n’est pas la seule organisation du comité Viemme et vous. "Nous sommes un comité dynamique de 14 membres avec un renfort de conjoints pour les différentes manifestations", ajoute l’organisatrice. Le prochain rendez-vous est fixé le 10 juin avec les Apéros viemmois. "Ils sont organisés dans le nouveau lotissement proche du centre du village et nous aurons la présence de carrousels. Suivra le barbecue en août qui rassemble toujours entre 250 et 300 personnes."