Un bassin d’orage en plus à Faimes

Le choix de ce terrain a été fait pour faciliter la gestion et l’évacuation du surplus d’eaux pluviales sur l’axe de ruissellement au niveau des rues d’Aineffe, de la Champignotte, de Viemme et de Chapon-Seraing. Un accès de 5 m au départ de la rue d’Aineffe est déjà existant. La construction de ce bassin ne nécessitera pas plus que des mouvements de terre, les travaux seront donc minimes.