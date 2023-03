Une expo multisensorielle au château de Waleffe (Faimes)

L’exposition multisensorielle proposée ce week-end au château de Waleffe est inédite et exceptionnelle. Elle interpelle sur les synergies qui éveillent et réveillent nos sens pour susciter les émotions. Sans négliger l’effet thérapeutique des ressentis. "Les toiles sont créées en conscience, dans un esprit positif. Elles sont toutes accompagnées d’une fiche explicative sur l’énergie transmise par les couleurs utilisées et la manière de s’en servir pour un mieux-être", précise l’artiste Isabelle Bouhon. Les tisanes doivent aider "à être en connexion" et le voyage sonore, à "entendre" l’énergie. L’expérience est unique, accessible à des niveaux de "lecture et d’écoute" différents.

Infos. Exposition sensorielle "Ressentez l’énergie à travers 4 sens" au Château de Waleffe, rue de Borlez 45 à Faimes (Les Waleffes). Entrée gratuite ces vendredi 17 mars de 19h à 21h avec voyage sonore, samedi 18 mars de 14h à 19h (voyage sonore de 15h à 16h) et dimanche 19 mars de 11h à 17h (voyage sonore de 16h à 17h). www.isabellebouhon.be Facebook: Isabelle Bouhon – Chrom’Art. Insta: isabellebouhon.