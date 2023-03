Les subventions revues à la hausse pour les clubs et associations de Faimes

La conjoncture économique et sociale provoque une hausse des tarifs de location des salles communales, en corrélation avec la hausse exponentielle du prix de l’énergie. La Forge et le Cortil à Faimes voient ainsi leur coût passer de 125 € à 200 €. Le conseil communal de ce lundi soir a statué sur les nouvelles subventions attribuées annuellement aux mouvements de jeunesse, comités et clubs. Ces subventions sont majorées pour couvrir la différence de coût et mieux soutenir les organisations. "La location est passée à 200 € pour couvrir les charges liées à la hausse de prix de l’énergie, confirme le bourgmestre. Mais les nouvelles subventions couvrent cette hausse."