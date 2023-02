Faimes: le magasin de seconde main "Fais-moi revivre" change d'adresse et s'installe à Borlez

Outil d’insertion

Le CPAS voulait profiter de la mise en vente de cet ancien bâtiment, à la fois salle et café de village, pour y aménager deux logements et un espace communautaire. Ce deuxième projet d’espace est reporté et laisse place au magasin de deuxième main, "Plus grand, plus clair et plus fonctionnel", insiste François Thon, président du CPAS.

Les objectifs ne sont pas uniquement de faire revivre des objets. "En termes de gestion, il s’agit d’un outil d’insertion, avec une volonté de faire de l’insertion, ajoute Laurence Leroy, directrice générale du CPAS. Les travaux ont été réalisés en collaboration avec les ouvriers communaux et ceux du CPAS. Et nous voulons établir un lien entre le magasin et des ateliers, comme des ateliers de recyclage ou de relooking." Initiateur du premier projet, Étienne Cartuyvels (ex-président CPAS devenu bourgmestre) se réjouit "de la belle continuité dans ce bâtiment destiné à ce projet qui trouve toute sa raison d’être dans la crise actuelle".

Au-delà de la vente, l’aspect social en sort renforcé. "Avec une personne contractuelle et une personne en réinsertion, nous voulons remettre au travail des personnes sorties du circuit, explique François Thonon. Mais, nous poursuivons aussi des objectifs écologique et économique avec la deuxième vie des objets. Nous voulons permettre l’accès à toutes les personnes précarisées ou celles qui arrivent sans meubles ou matériel."

Outre les vêtements, le matériel de puériculture, les meubles ou la vaisselle, l’électroménager deuxième main de Sofie constitue une vitrine et reste disponible en cas d’urgence. Avec un service transport et installation assuré par le CPAS.