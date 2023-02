Passionné de Lego, ce Faimois possède 85 000 pièces

Tout en jetant un regard sur quelques-unes des 5544 pièces de son nouveau joujou, Laurent rembobine : "J’ai reçu ma première boîte Lego, à l’âge de 5-6 ans. C’était un cadeau pour me consoler car on m’avait enlevé mon chien. Il s’agissait d’une villa avec des fenêtres dans le toit. Je ne l’ai plus aujourd’hui, mais d’après des sites internet spécialisés, des collectionneurs la possèdent toujours. Par la suite, j’ai reçu plein de boîtes durant mon enfance, avant de mettre un frein, à l’approche de l’âge adulte."

Mais la brique dans le ventre est réapparue peu après la naissance d’Ethan, âgé aujourd’hui de 11 ans. "Mon fils est atteint du trouble du spectre autistique. Le Lego a une réelle dimension pédagogique, notamment pour apprendre les formes, les couleurs, ou compter." Pas question toutefois pour Laurent de mélanger les genres. "Mon fils et moi avons chacun nos jeux", sourit-il. "Personnellement, je vibre pour la série Harry Potter, confie celui qui a été employé durant une dizaine d’années dans un magasin de jouets. Même si j’ai lu tous les livres et vu tous les films de l’apprenti sorcier, je ne suis pas un super fan. Par contre, je possède une quarantaine de kits de la série. Ça équivaut à près de 50 000 pièces. Si j’englobe les autres sets (Disney, Avatar, etc), j’en suis à 85 000 pièces."

Lesquelles ont forcément une certaine valeur. "Celle-ci dépend de la grandeur du kit mais aussi de la rareté. Des kits peuvent valoir jusqu’à 500 €, voire 700 €. Mais je possède aussi une simple figurine qui vaut 150 €. Aujourd’hui, le Lego est devenu chez certains un objet de spéculation. Je pense que des collectionneurs ne prennent même pas de plaisir à construire."

Une grande expo en novembre

Ce qui n’est forcément pas le cas du Viemmois qui consacre une ou deux soirées par semaine à sa passion. "Ma femme, qui est institutrice maternelle, construit des Lego avec moi", glisse encore Laurent qui s’est mis en tête d’organiser une exposition à l’automne. "Avec le comité Viemme et Vous, nous organiserons une expo les 11 et 12 novembre à la salle La Forge. Une dizaine de collectionneurs seront présents. Nous organiserons aussi une conférence sur le Lego éducatif, ainsi que trois ateliers d’une demi-heure pour les enfants. J’espère aussi pouvoir projeter des films à l’occasion de cette manifestation, dont les bénéfices seront versés à l’ASBL Child Development de Flémalle", détaille Laurent Houtain qui nourrit un rêve : "J’aimerais un jour participer à l’émission Lego Masters, mais franchir le cap des sélections me paraît hyper difficile."