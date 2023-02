Football (P4A): Raphaël Mathieu sera l’entraîneur de Faimes B en 2023-2024

Un choix logique donc pour le comité des Etoilés. "Contrairement à certaines rumeurs, je n’ai vu le comité que la semaine dernière. Ce qui m’a motivé, c’est le fait de combiner le rôle de coordinateur du jeu à 11 ainsi que l’équipe B, explique Raphaël Mathieu. C’est un très beau projet. Contribuer à former des ados et les amener vers les adultes dans les meilleures conditions, c’est quelque chose qui me motive. Faimes est un club structuré et convivial qui a toujours compté pour moi. Je suis très heureux d’être de retour. Je compte sur le groupe de la P4 actuel et j’espère vraiment les garder au maximum."