Réinsérer les travailleurs via le maraîchage sur une parcelle de 2,5 hectares à Faimes

Le terrain est large, il ne manquera à coup sûr pas d’espace pour y faire pousser des légumes. "La production de légumes sera écoulée dans les différents marchés locaux, explique François Thonon. Puis peut-être que par la suite, on fournira aussi des légumes pour les repas scolaires. L’horticulteur n’est engagé que depuis le 16 janvier." Et donc, tout est encore à faire mais le projet est déjà sur les rails. Il a par ailleurs été approuvé par le conseil du CPAS en fin d’année dernière, puis est passé en concertation commune/CPAS. "Et on a prévu une somme au budget 2023 pour la première phase. " Ensuite ? Tout dépendra naturellement du nombre de candidats prêts à se lancer dans ce projet de réinsertion. "Là, on n’a pas encore fait de publicité. Mais les assistantes sociales du CPAS nous ont déjà fait savoir qu’une personne serait potentiellement intéressée. On espère aussi travailler avec les CPAS des alentours."

Actuellement, l’horticulteur nouvellement engagé à mi-temps s’est déjà mis à la tâche. Un conteneur a été déplacé afin d’accueillir les outils nécessaires au maraîchage. "Il s’informe ailleurs pour voir le travail qui est fait, ce qui lui permettra aussi de sélectionner le matériel nécessaire. Il est aussi en train de préparer les marchés pour l’acquisition des tunnels pour les plantations. On commence petitement, sans beaucoup d’infrastructures. Mais notre objectif, c’est clairement la réinsertion."