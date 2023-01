Faimes : Bénédicte remplace désormais Marie-Léonie

Conseillère-échevine et vice-versa

La liste majoritaire Equipe de Faimes (EDF) n’a plus de candidat en réserve. Le retrait de Sophie Léonard de la présidence du CPAS et du conseil ayant entraîné la désignation d’un second conseiller d’opposition, lors de sa démission, Virginie Oger, avait échangé sa place d’échevine avec Maxime Étienne pour redevenir conseillère. Il en va de même pour Marie-Léonie Colpin et Bénédicte Fraipont.

La lettre de démission effective envoyée le 13 décembre a été entérinée par le conseil qui a enregistré la nomination de Mme Fraipont. Avec un vibrant hommage envers celle qui n’aime pas être mise en évidence. "Conseillère du CPAS, conseillère de l’opposition et la majorité, Marie-Léonie a eu une carrière politique bien remplie, avec de nombreux aspects positifs, se réjouit le bourgmestre. Elle a la fibre sociale, un côté très humain notamment vers les personnes défavorisées. Elle a toujours un mot gentil, pour tous". Discrétion d’une femme pourtant applaudie par un public reconnaissant de membre du personnel communal, ancienne bourgmestre, etc. "Très touchée, l’ex-échevine parle avec son cœur et un peu de nostalgie. Je veux remercier tout le monde pour l’aide reçue, à commencer par la grande famille de la commune. J’ai été et je reste toujours à l’écoute de tous les Faimois, dans les limites de ma fonction de conseillère". Un hommage humain et personnel en guise de relais…