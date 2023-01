A Faimes, un second taxi social vous emmène

Il s’agit d’une camionnette cinq places et floquée d’une dizaine d’entreprises locales, mise à disposition gratuitement par la société Idea GmbH sous couvert d’une convention de partenariat. "On permet à qui le veut de se faire conduire pour seulement 0,37 € par kilomètre, qu’on compte à partir du domicile du bénéficiaire", ajoute l’employée, qui précise que ce véhicule peut emmener les personnes pour un rendez-vous médical, des courses ou pour la recherche d’un emploi, essentiellement. "Par exemple, on conduit beaucoup de personnes en revalidation ou en chimiothérapie. On l’utilise beaucoup aussi pour les habitants de nos ILA (NDLR: Initiative locale d’accueil) et logements sociaux."

Aussi, "on peut attendre jusqu’à une heure et demie nos passagers sur le lieu de destination. Après ce temps, on compte à nouveau mais on trouve toujours des arrangements."

Y a-t-il une limite géographique ? "Dans la mesure où on fait payer les kilomètres, on conduit les gens où ils le veulent", même au-delà des frontières de notre pays, si cela est nécessaire.

Vous êtes Faimois et avez besoin d’un moyen de transport ? Il suffit de prendre contact avec le CPAS de Faimes au 019/33 97 70 (réserver le plus tôt possible).