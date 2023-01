Les policiers aident « Animal sans toi…t »

"On a décidé de créer une cellule bien-être animal au sein de notre zone, explique le chef de corps de la zone Secova, Vincent Braye. On est une zone de cinq communes (NDLD: Esneux, Chaudfontaine, Aywaille, Sprimont et Trooz) et dans chacune de nos communes, on a un référent en bien-être animal." Et cette cellule bien-être animal est régulièrement en contact avec l’ASBL de Viemme. "On est amené à entretenir des relations avec l’ASBL quand on récupère des animaux abandonnés." La zone de police Secova connaissait les difficultés auxquelles "Animal sans toi… t" est confrontée. Elle a choisi de l’aider. "On a lancé un appel en interne pour solliciter des vivres afin de les amener au refuge, poursuit le chef de corps. Et on est allé lui remettre le fruit de cette récolte. D’après la responsable de la cellule, il y en avait encore plus que sur la photo. J’ai d’ailleurs été surpris de l’engouement du personnel." La zone de police est en contact avec d’autres associations ou refuges qu’elle soutient également.

Ici, c’était la première action organisée avec l’ASBL de Viemme. Et celle-ci en est bien heureuse. "On n’avait pas spécialement lancé d’appel, explique son vice-président, Fabrice Renard. Mais tous ceux avec lesquels on travaille savent qu’on a quelques difficultés, car tous les prix ont augmenté." Sauf que les 315 animaux qu’"Animal sans toi… t" héberge nécessitent des soins au quotidien qui, eux, n’ont pas diminué… Les frais de fonctionnement ont effectivement augmenté. "Les prix des céréales ont augmenté. Donc, ça a un impact sur les grains qu’on achète pour nourrir les animaux."

Les prix de l’énergie ne sont pas en reste. Or, l’ASBL doit chauffer les chenils et les chatteries. "En deux mois, on est passé de 600 à 1 200 €…" Une année pour l’ASBL, c’est 40 000 € de charges à assumer. Le vice-président le reconnaît, c’est une année critique. D’autant plus que l’ASBL qui compte sur les dons a dû se rendre à l’évidence: ces généreux donateurs le sont un peu moins car eux aussi sont confrontés à l’explosion des coûts… L’association de Viemme peut ainsi poursuivre son action grâce aux dons ponctuels, à la nourriture qu’on lui apporte. Aux legs aussi.

"Les policiers de la zone Secova nous ont amené de la nourriture pour tout type d’animaux, remercie encore Fabrice Renard. Autant les chèvres que les moutons ou encore les chevaux. Quelques jours après, d’ailleurs, ils nous appelaient pour nous demander de prendre en charge un cheval à Trooz." Un de plus…

Envie d’aider l’ASBL ? Elle peut être contactée via sa page Facebook « Animal sans toi… t » ou au 019/63 00 36