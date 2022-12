Tout augmente, les budgets explosent

Les finances du CPAS sont minées par la hausse des charges salariales et des indexations. "On ne sait pas tenir la ligne avec l’aide communale actuelle", observe sans ambiguïté le président, François Thonon. De nombreuses charges augmentent, entre autres les revenus d’intégration sociale (RIS), même si les RIS pour les Ukrainiens diminuent. Parmi les solutions mises en place, la Commune laisse au CPAS les points APE qu’elle valorisait jusqu’à cette année. Autre mesure pour combler un mali de 168 000 € à l’ordinaire, le CPAS va puiser la moitié de son bas de laine… de 168 000 € pour combler le mali. La Commune compense l’autre moitié par sa dotation qui passe ainsi de 270 000 € à 346 000 €. Un plan de réorganisation du personnel (sans diminution) et des choix énergétiques isolation, panneaux photovoltaïques et sensibilisation aux économies devraient permettre de juguler les dépenses futures. Les projets à l’extraordinaire restent et programment des mesures d’économie d’énergie. Une situation qui interpelle l’opposition ADF par la voix de Herbert Hansen. "Que fait-on quand on a utilisé tout le bas de laine ? Où en est une réflexion globale ?" François Thonon rétorque que l’augmentation de la part communale correspond à une sonnette d’alarme… et espère que le fédéral suivra. "Nous gardons un demi-bas de laine sans savoir ce qui va se passer…"