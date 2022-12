Les flambeaux de Viemme et Vous

La tradition de Noël se perpétue dans le village de Viemme. S’il n’y a plus de marché artisanal, trop difficile à organiser et à coordonner, l’esprit de Noël continue de vivre à la ferme Genot. Entre vin chaud et soupe, les animations de Noël organisées vendredi soir par Viemme et vous se voulaient conviviales et festives.