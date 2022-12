Collecte réussie pour Animal sans toi…t: les dons restent évidemment les bienvenus

L’aide de 2 000 € offerte par la ministre ne suffit pas à renflouer les caisses et à sortir le bec de l’eau. "On fait de notre mieux pour s’en sortir et heureusement on peut compter sur la générosité des gens. Ils sont venus nombreux aujourd’hui, ça n’a pas arrêté une minute."

Alors qu’un simple chalet était initialement prévu pour accueillir les visiteurs, l’équipe a finalement dû agrandir son espace pour échanger avec eux. Au programme: petite restauration, vente d’objets pour animaux mais aussi découvertes des nombreuses petites têtes qui peuplent ce refuge. "On voit évidemment des gens qu’on connaît et qui viennent souvent mais aussi de nouveaux qui découvrent un peu nos activités, précise Fabrice. C’est l’occasion pour eux de rencontrer nos pensionnaires notamment."

Une période fructueuse

Et il faut dire que ces dernières semaines, l’association peut se targuer d’avoir offert un toit à de nombreuses petites têtes plumées ou poilues, notamment les chiens. "Cela s’explique par le fait que nous avions accueilli énormément de chiens de petite taille dernièrement, avance le vice-président. Pour les plus gros, c’est évidemment plus difficile de trouver un foyer qui convienne à leurs besoins. Mais nous sommes contents de cette dynamique."

Le refuge est bien entendu toujours ouvert aux dons qui pourront les aider à surmonter cette crise, bien que cela soit devenu plus compliqué pour cette même raison. "Ce n’est évident pour personne en ce moment", reconnaît Fabrice Renard.