Les refuges doivent aussi s’adapter

Du côté des refuges, où les animaux peuvent tranquillement paître à l’extérieur tout au long de l’année, on doit aussi prendre des dispositions en cas de grand froid. "Tous les petits animaux restent à l’intérieur, avec un chauffage par le sol, détaille Fabrice Renard, responsable du refuge Animal Sans Toi… t, de Faimes. Quant aux animaux de ferme, ils entrent et sortent à leur guise. Ils peuvent ainsi se promener tout en disposant d’un endroit sec et couvert."