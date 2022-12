L’échevine Marie-Léonie Colpin démissionne

Élue en 1988

Toujours au service des citoyens, animée par la fibre sociale, sensible à la détresse des gens, tant par sa personnalité que par son métier d’infirmière, Marie-Léonie Colpin a été élue en octobre 1988, au basculement de majorité provoqué par Théo Froidcœur. Elle a exercé les mandats de conseillère CPAS et conseillère communale, tant dans l’opposition que dans la majorité. Elle sera échevine de la majorité, avant de retourner au CPAS et de revenir au poste d’échevine à l’issue des élections de 2018. Après une pause, le temps d’une législature. "Elle est toujours à l’écoute des gens et au service de la population. Elle est bien connue dans le village", insiste Étienne Cartuyvels, le bourgmestre.

Pour la majorité, la question de son remplacement se pose de manière plus aiguë. Lors de la démission de la présidente du CPAS, Sophie Léonard, la majorité "Équipe de Faimes" avait épuisé sa liste de candidats, et pour répondre à la légalité de 13 membres au conseil, un 2e conseiller d’opposition ADF avait été appelé. Dans ce cas-ci, la question ne se pose pas. Marie-Léonie Colpin restera conseillère communale mais il faut trouver une femme au sein des actuels conseillers pour monter au collège. Avec quatre hommes (bourgmestre, 2 échevins et président du CPAS), il faut respecter la parité exigée par le code de la Démocratie Locale et donc désigner une femme.