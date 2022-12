Le Musée Krains a mangé son pain noir

Musée et balades ?

La dernière séance du conseil communal a permis à l’échevin de la Culture d’évoquer le projet. "La Maison du tourisme a lancé un appel à projets qui concerne les curiosités touristiques et octroie un budget pour mettre en valeur les richesses des communes, insiste Maxime Étienne. À Faimes, nous avons des activités ponctuelles et la richesse patrimoniale constitue un support durable." Mais quand on envisage le musée consacré à la vie faimoise et aux œuvres littéraires d’Hubert Krains, on quitte le cadre de cet appel à projets. "Seules les promenades balisées en relation avec l’écrivain pourraient en faire partie." Pourtant, la volonté de créer cet espace existe toujours depuis plus de 40 ans et l’époque de M. Gee, échevin de la Culture. "Une pièce est prévue dans l’ancien presbytère, transformé en logements par le CPAS. Le musée, c’est le projet 2023, martèle Étienne Cartuyvels qui cherche d’autres voies de subsidiation. Si nous n’avons pas de subsides, nous essayerons de le faire nous-même". Le projet n’a jamais été chiffré. Outre la rénovation de la pièce, il faudrait financer l’achat d’armoires et de vitrines, de tables ainsi que le fléchage des promenades et la réalisation de supports explicatifs.

La création de ce pôle muséal basé d’une part sur le musée et d’autre part sur les promenades balisées dans les pas de l’écrivain, pourrait enfin sortir des dossiers et se concrétiser. "C’est capital pour la culture du village. Il faut la préserver et ne pas perdre les traces pour les prochaines générations", conclut le bourgmestre.

Le futur musée recherche tout document, objet, infos ou meubles d’époque pour reconstituer l’ambiance d’époque. S’adresser à l’administration.