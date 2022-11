Les jeunes conseillers de l’avenir

Des projets, ces jeunes en ont de nombreux. Il y en a pour 2023, 2024 et même plus. "Ils ont des projets plein la tête et il faudra dix ans pour les réaliser", sourit Marie-Léonie Colpin, échevine de l’Enseignement. Et le bourgmestre Étienne Cartuyvels de renchérir: "les jeunes conseillers sont hyper motivés. Vous êtes l’avenir de la commune de Faimes."

Ces élèves de 5e année ont été élus en octobre après une campagne électorale soutenue, sans candidat de l’école de Les Waleffes car aucun ne s’est présenté. Ils sont parrainés et encadrés par les sept conseillers de 6e année qui siégeaient déjà. Lors de leur prise de parole, anciens et nouveaux étaient particulièrement impressionnés, plus qu’en réunion de leur conseil.

Parmi leurs réalisations 2022, ils mettent en exergue la balade didactique avec ses panneaux et son livret ludique, les bénéfices du petit magasin qui ont permis d’avoir des cours de secourisme ou encore un classique, le ramassage des déchets dans la cour de l’école. Et qui sont les nouveaux conseillers ? Parmi d’autres… Mael Ghenne, Eleana Goelff, Charline Loos, Angelina Dronic, Eden Pereaux et Adele Notelaers. Les anciens: Antoine Fraiture, Charlotte Bellavia Polak, Malo Pirlet, Maxime Toussaint, Genny Ndayisenga, Mathys Colignon et Ambre Hermans.