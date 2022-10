Deux immeubles pour l’école et les jeunes

L’investissement de quelque 500 000 € n’est pas inscrit au budget, ce que le bourgmestre, Étienne Cartuyvels, admet. "On est face à une opportunité qu’on ne peut manquer. C’est un plus pour le village, les mouvements de jeunes ainsi que pour l’école de Les Waleffes. C’est aussi un plus pour la sécurité routière", rétorque-t-il.

Maison de village et réfectoire

L’immeuble "Les trois cloches", à Celles, est déjà occupé par les scouts pour stocker leur matériel. "On pourrait en faire une maison de village et un local des mouvements de jeunesse, explique le mayeur. Via la Fédération des scouts, on pourrait peut-être obtenir des subsides pour des aménagements."

Le bourgmestre insiste sur cette opportunité unique. "Si la Commune ne l’achetait pas, il aurait fallu trouver un autre bâtiment." Le 1er échevin, Jean-Marc Delchambre (EDF), abonde dans ce sens. "C’est un choix de raison même s’il est vrai que l’immeuble n’est pas nouveau. Il y a des travaux à y réaliser mais avec des subsides potentiels."

Son acquisition pour 220 000 € (hors frais) se conjugue avec celle d’un immeuble situé au carrefour formé par les rues de Celles et de Borlez, au centre de Les Waleffes, ici pour 200 000 €. La propriété se situe juste à côté de l’école. L’objectif est d’abattre le mur pour améliorer la visibilité dans le carrefour, prévoir des places de parking, ouvrir le jardin aux enfants, poser un préfabriqué pour le réfectoire et la garderie (au lieu d’aller à la salle Patria) et mettre les appartements en location.