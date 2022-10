Une bulle au cœur de la nature à Faimes, pour une nuit sous les étoiles

Louable toute l’année

Mais il ne s’agit pas seulement d’un logement insolite de plus à la déco soignée et instagrammable au possible. Avec un cadre idyllique, le confort moderne et un bain nordique, vous pourrez noyer votre stress de bien des manières. C’est un endroit qui ne ressemble ni à la Louisiane, ni à l’Italie, ni vraiment à aucune autre adresse, pour la peine. Et pour le coup, La "Sphair aux Merveilles" porte bien son nom. "Nous avons tout fait et tout construit nous-mêmes avec le confort nécessaire pour que la sphère puisse être louée toute l’année. Il y a un cabanon sanitaire et un chauffage à l’intérieur de la bulle, ajoute Joyce. J’étais commerciale au départ, donc j’adore le contact humain et échanger. J’aime l’idée de pouvoir contribuer à des moments un peu hors du temps pour les clients. Prendre le temps de se retrouver à deux, loin des tracas quotidiens." En plus de la nuitée, la Faimoise propose également des planches apéritives, des douceurs sucrées maisons, un petit-déjeuner et un brunch artisanal. Une nouvelle adresse qui fait la part belle au farniente, à la détente et au bien-être.

Infos: www.sphair-aux-merveilles.be