Un plan PIC en commun avec Villers-le-Bouillet

Synergies supra-communales

Le projet commun vise "une utilisation rationnelle des moyens financiers mis à disposition" , souligne Jean-Marc Delchambre. L’échevin des Travaux de Faimes se réjouit des synergies développées pour ce projet. "Les deux communes rejoignent les obligations légales d’égouttage des rues ainsi que de préservation des ressources d’eau, puisque nous sommes dans la zone de captage rapproché de la CILE (Liège) pour le bassin hydrographique de la Mehaigne. Pour Faimes, c’est d’ailleurs le seul versant vers la Mehaigne."

La portion commune d’égouttage s’étire sur 220m pour un montant de 212000€ supporté essentiellement par le SPGE, le plan PIC et 40000€ à charge de la Commune. La portion faimoise représente 250m (rue Barbe d’Or) pour cette zone collective d’égouttage sur les quelque 980m de la rue. "Il a fallu segmenter les tronçons. S’il avait fallu multiplier par 3 ou 4, c’était impossible" , explique l’échevin. En cause, le montant de 420000€ pour ces 250m. Le coût est supporté à raison de 180000€ par la SPGE et 150000€ par le plan PIC/PIMACI. Il reste 170000€ à charge de la Commune.