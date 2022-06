Après 36 ans, Fabienne ferme son magasin de village à Faimes

L’année 1986 reste dans la mémoire de Fabienne. La Faimoise se marie en août et ouvre son magasin le 12 septembre, jour de son anniversaire. La maison de famille, "celle de mon oncle Jules Jacques" , accueille une petite épicerie. "Il n’y avait pas d’autre commerce à l’époque dans le village, se souvient Fabienne avec émotion. L’ouverture a été bien accueillie. Le magasin occupait deux pièces de la maison et le corridor servait de stockage. Il y avait des marchandises partout dans les frigos et la cave" .

«Je suis triste de ne plus voir mes clients»

Originaire de Borlez, comme toute sa famille, Fabienne a d’abord travaillé "avec les vaches et les cochons, dans la ferme de mes parents" . Elle fera un passage par Bruxelles, "au ministère des travaux finis où il n’y avait rien à faire", puis, par les contributions à Liège. Son parcours professionnel se poursuit finalement par l’ouverture de son magasin à Faimes, un Supra. Rapidement, il faudra agrandir le tout-petit magasin pour faire face au succès. Les rayons ne sont jamais vides. Le stock s’élargit. Des vêtements, de la viande, des fruits et légumes, un dépôt de pain, "même si deux boulangers effectuaient encore des tournées dans le village" .

Le magasin devient le lieu de vie du village et de l’entité. "Un lieu de rencontres, de discussions… Parce qu’il n’y avait plus de café et que les gens n’allaient plus à la messe" , sourit Fabienne. Certes, complètement isolé avant l’apparition des nouvelles constructions de la rue Delchambre, le commerce a connu sept ou huit

vols et deux braquages. Il a pourtant continué au gré du temps.

La commerçante ne peut pourtant cacher son émotion et sa tristesse à l’heure des derniers clients. « Pour continuer, il fallait investir, rénover. À 61 ans, j’ai trouvé que c’était le moment d’arrêter. Je vais aménager un appartement pour mon fils. Je suis triste à l’idée de ne plus voir mes clients et eux sont tristes de ne plus me voir » …