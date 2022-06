Clap de fin pour la dernière production laitière de Faimes

Et déjà en temps normal, c’est plus elle qui réveille le coq que l’inverse. "Je commence la traite à six heures du matin. Et le temps que je finisse la traite du soir, je ne suis jamais rentrée avant 19h."

Et puis, traire les vaches, c’est tous les jours. Pas question de prendre des congés. "Ou alors on doit s’arranger pour se faire remplacer. On n’a pas le choix. Si une vache n’est pas traite, elle tombe malade. En quarante ans, on est parti une fois aux sports d’hiver avec les enfants."

Et idem pour les congés de maternité. "Pour chacun de mes trois enfants, j’étais encore en train de traire la veille de mon accouchement. Et dès que je rentrais de l’hôpital, je recommençais."

L’implication politique de son mari, Jacques De Marneffe, lui a aussi ajouté de l’ouvrage. "Il a été échevin pendant longtemps. Je devais m’occuper de la ferme quand il était en réunion."

Mais malgré tout, l’agriculture a toujours été une passion pour elle. "Je suis une vraie fermière. J’ai grandi dans la ferme Les Waleffes, qui est à 500 mètres. J’ai aussi fait des études d’agriculture."

Du lait et du beurre

Aujourd’hui, presque tout le lait de ses 25 vaches part à la laiterie. "J’en garde aussi un peu pour soigner les veaux." Mais à l’époque, elle en a aussi fait du beurre. "Ça nous a quand même bien aidés financièrement. On n’avait pas une très grosse ferme. Mais j’ai fini par arrêter. Il y avait beaucoup de chipoteries, de paperasserie avec l’Afsca", conclut Fabienne Laruelle, qui va pouvoir prendre du repos bien mérité.