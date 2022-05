Le BBB, un lien entre producteur et consommateur à Faimes

La journée s’annonce avant tout comme une découverte du travail d’un producteur de viande. Elle se veut ludique et pédagogique pour toute la famille en s’articulant autour de nombreuses activités comme le show "cuisson" de Julien Lapraille (11h) et la mise en valeur de producteurs artisans locaux.

Le BBB est à l’honneur dans les étables et dans les assiettes. Mais le débat sur la thématique de l’élevage local revêt un intérêt particulier.

"L’objectif principal est de rapprocher le consommateur du producteur, de (re)nouer un lien et qu’il voit comment on travaille , insiste Manu Laruelle. Dans le cadre du conflit ukrainien, le public doit se rendre compte que si nous sommes fort dépendants au niveau énergétique, nous ne devons pas le devenir au niveau alimentaire, sans traçabilité précise. Il faut mettre en valeur le circuit court notamment parce que nous mettons notre bétail au sol. Mais aussi en expliquer le prix quand on voit la hausse des prix des matières premières" . Sabine Laruelle, Éric Froidmont (Gembloux) et Éric Boschman en débattront.

Infos. Samedi 07 mai à partir de 11h, rue de Borlez à Les Waleffes. Repas BBB: 12h-15 et 18h-20h, 20 € sur réservation au 0476.33.94.81. Débat à 14h30.