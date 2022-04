L’extension de l’école communale de Les Waleffes plus chère que prévu

Mais heureusement, les subsides suivront. "On devait à la base recevoir 70% de subsides, sur base d’un montant total d’1million d’euros. Mais il est aujourd’hui prévu qu’on touche 70% de 1,17millions d’euros." Ce qui correspond donc à 819000€.

Le début des travaux aussi retardé

Le début des travaux sera également retardé. "Le dossier a été introduit auprès du PPT (NDLR: Programme prioritaire des travaux), détaille la directrice générale, Véronique Jacques. On nous avait d’abord dit qu’on ne pourrait pas commencer le chantier avant 2023. Mais depuis, il y a eu le Covid et les inondations. Il y a donc d’autres travaux prioritaires." Le bourgmestre espère "recevoir la promesse de subsides le plus vite possible et pouvoir commencer les travaux en 2024 ou 2025" . Et quant à la durée du chantier, "il devrait prendre un an".

La Commune de Faimes a également décidé d’introduire une demande auprès des fonds classiques. "Mais notre dossier reste prioritaire. Il est question du bien-être des enfants. L’école n’a pour l’instant pas de réfectoire. Les élèves doivent aller manger dans une salle de village." Et raison de plus pour que le dossier soit considéré comme urgent. "La population scolaire ne cesse d’augmenter."