La Sowaer présente au conseil communal

Au cours de son exposé, la Sowaer a notamment présenté différentes mesures prises pour lutter contre le bruit des avions comme, par exemple, le PEB (Plan d’exposition au bruit). Il détermine des zones de bruit sur base desquelles des primes à l’insonorisation sont, entre autres, attribuées. "À Faimes, cinq immeubles sont situés sur la zone D ' (NDLR: la plus "faible"), détaille Pierre Bonmariage, conseiller environnemental. Quatre d’entre eux ont bénéficié d’une prime pour l’insonorisation."

«Marre des avions jours et nuits»

Pierre Bonmariage a également abordé le principe d’égalité. "On vient prendre des mesures chez les riverains pour vérifier le niveau sonore en pratique. À Faimes, trois immeubles ont été assimilés à la zone D'."

Mais pour les Faimois présents au conseil communal, les mesures prises ne sont visiblement pas suffisantes. "C’est aberrant cette décision de faire fonctionner l’aéroport jours et nuits" , déplore l’un d’entre eux. "On tourne 24heures sur 24 parce que le parlement wallon l’a autorisé , répond Christian Delcourt, communication manager pour Liege Airport. Si les règles changent, on suivra. Mais nous, on ne peut pas se permettre de ne fonctionner que le jour." Il ajoute également que divers incitants et contraintes sont mis en place pour encourager les avions à voler de jour.

Autre grief: l’état des routes à Faimes. "Évidemment que des camions passent ici, reconnaît Nicolas Thisquen, président du comité de direction de la Sowaer. On a commandé une étude qui est en cours de finalisation. On en présentera les résultats ainsi que les actions possibles devant le Comité d’accompagnement (NDLR: qui réunit notamment des représentants des Communes proches de l’aéroport), en juin prochain."