Le deuxième nouveau terrain de foot prêt pour septembre

Une fois les terrains terminés, la Commune fera une demande de subside à la Région wallonne pour financer l’achat et l’installation de l’éclairage des nouveaux terrains. Mais aussi pour le remplacement de "l’éclairage vieillissant" des terrains existants. "L’éclairage permettra également d’étendre les périodes d’entraînement durant les périodes hivernales pour nos jeunes et nos équipes premières puisqu’ils pourront jouer une fois la nuit tombée. Avec tout ça, on va gagner 50% de praticabilité des terrains en plus."

À noter que les deux conteneurs utilisés par les scouts ont été provisoirement déplacés d’un côté à l’autre des terrains, "à cause du profil du sol. On achèt era deux nouveaux conteneurs pour augmenter la capacité d’accueil des scouts quand on aura trouvé l’endroit idéal pour les placer définitivement."