FAIMES | Ukrainiens: Commune et CPAS ont été réactifs dès les appels de Fedasil

Le CPAS et la Commune de Faimes ont été réactifs dès les appels de Fedasil."Nous avons agi tout de suite et avons créé un listing des logements privés",relève François Thonon, président du CPAS. Les réunions de concertation avec les instances fédérales, régionales et provinciales se poursuivent, au gré des changements quotidiens de normes et de conseils. Outre la désignation d’une personne ressource pour gérer les logements et l’accueil 24h/24, une base de données est établie en fonction de critères de langue, de tolérance des animaux, etc. Quant aux dons, ils doivent se limiter pour l’instant à des produits à transporter en Ukraine."Il ne faut pas être trop pressé en collectant des choses inutiles. On va attendre de connaître les besoins en fonction de l’arrivée des réfugiés."Le service Mobi du CPAS peut même intervenir dans les centres de dons de Waremme et Hannut pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Et les autres réfugiés?

L’aide aux réfugiés, le conseiller d’opposition Herbert Hansen (ADF) veut l’élargir à tous les migrants. Il réclame"une politique plus homogène envers tous les demandeurs d’asile", faisant référence aux transmigrants de passage par chez nous et aidés par le pendant hesbignon de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés."Que fait la Commune pour ces migrants et pour les bénévoles qui recherchent des hébergements toute l’année?"

François Thonon répond que"les structures d’accueil du CPAS (ILA, logements de transit…)ne peuvent justement pas être utilisées pour accueillir les réfugiés ukrainiens afin de ne pas défavoriser les migrants". Herbert Hansen demande que"Faimes amplifie son aide à l’association"

Une adresse mail permet de répondre aux questions ou aux demandes de logements des Ukrainiens: ukraine@faimes.be.