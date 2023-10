Éoliennes à l’arrêt à Neupré et Engis: une demande de permis actualisée sera bientôt déposée

Elles sont présentes depuis plusieurs mois déjà. Les éoliennes d’Engis, à la frontière neupréenne, sont cependant à l’arrêt. Elles n’ont tourné qu’un mois, le temps de réajuster le tir, puis les cinq éoliennes ont été arrêtées. La faute à l’arrêt du Conseil d’État, saisi par un recours introduit par le Collectif d’Ehein et la pêcherie de Neuville-en-Condroz. La raison ? Le bureau d’études, qui a préparé le projet, n’a pas tenu compte de l’abattage des sapins entre la pêcherie et les éoliennes, et donc de l’impact des éoliennes sur les poissons. Le Conseil d’État a estimé que le dossier n’était pas complet. Et donc ? La Coopérative Vent d’Enfan n’a donc d’autre choix que déposer une demande de permis actualisé. Ce qui sera fait cette semaine ; "on a tenu compte de ces nouveaux éléments", note Jean-Pierre Chisogne, son vice-président. Et il ajoute: "même si cela fait plus de trois ans qu’il n’y a plus de truites, qu’il n’y a d’ailleurs plus d’eau dans l’étang. La pêcherie n’a d’ailleurs plus de permis d’exploiter." Il va donc y avoir une nouvelle enquête publique dans les cinq communes concernées. Les citoyens pourront à nouveau se prononcer sur le développement d’un projet éolien… qui est pourtant déjà terminé. Vent d’Enfan a d’ailleurs lancé, parallèlement à sa nouvelle demande de permis actualisée, une pétition. "Une pétition papier mais aussi en ligne afin que ceux qui sont favorables au projet le fassent savoir."