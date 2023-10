Des repas chauds gratuits pour tous les écoliers à l’école d’Engis-centre

Depuis le 2 octobre, les 180 élèves de maternelle et de primaire des trois implantations communales d’Engis-centre (Kessales, Wauters et Fagnes) bénéficient de repas chauds gratuits à midi (potage, plat et dessert). Un projet qui concernait déjà les élèves de maternelle depuis quelques années plus ceux de 1re et 2e primaires depuis l’année scolaire 2022-2023. Et qui a donc été étendu cette année jusqu’à la 6e primaire, grâce à une subvention plus élevée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à hauteur de 3,50 € par jour et par enfant. La mesure ravit évidemment Pascale Dessart, directrice des trois implantations visées. "La Commune complète le budget journalier alloué et participe aussi à la manutention des repas via les accueillantes du midi, qui réarrangent les repas qui nous arrivent en vrac, les servent, font la vaisselle… On a pu ainsi augmenter les heures de plusieurs accueillantes et on a même pu, aux Kessales, vu qu’on a eu une très bonne rentrée en septembre, prendre une personne en plus et passer de 3 à 4."