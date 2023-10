1,2 million de cendres évacuées du terril du Hénâ, près d'Engis

Ces cendres sont issues de la combustion du charbon dans l’ancienne centrale électrique des Awirs, dont le démantèlement touche à sa fin. Elles ont été entreposées entre 1952 et 1972 dans la vallée du Hénâ, jusqu’à ce que cela soit stoppé en raison d’un problème de stabilité. Des mesures de renforcement ont été prises et une surveillance était assurée afin de suivre l’évolution. Mais le verdict fut sans appel… Le terril ne cessait de se déplacer ! "Un déplacement qui était continu, à raison de 5 mm l’année. Selon les spécialistes, il n’y avait pas moyen de stopper ce déplacement. La seule solution était de procéder à l’évacuation", explique vendredi Benoît Liégeois, responsable du chantier pour Engie Electrabel, propriétaire des lieux.

Ce problème de stabilité ne pouvait que susciter des craintes, comme l’a rappelé la bourgmestre de Flémalle, Sophie Thémont, qui a ainsi évoqué le spectre des glissements comme on a pu en connaître du côté de Jupille et Herstal planant sur Flémalle, et plus particulièrement le village des Awirs, en contrebas, qui aurait été enseveli ! "A ce stade, avec l’évacuation de la moitié des cendres, s’éloigne jour après jour ce risque de spectre", a-t-elle relevé.

Des solutions d’évacuation ont donc été envisagées. Les études et procédures ont pris du temps pour finalement mettre en œuvre un projet d’économie circulaire. Il s’agissait de construire une bande transporteuse couverte, longue de 1,7 km, reliant le terril à la Meuse afin de procéder à l’évacuation des cendres par bateau vers les sites des cimenteries CCB et CBR. Un partenariat qui "permet d’éviter deux à quatre fois le volume de CO2 par rapport à un transport par camion", a souligné Gilian Deblauwe, président du conseil d’administration de Recybel, entreprise chargée de l’évacuation.

Cette moitié de cendres évacuée représente "1 100 bateaux entre le terril et les usines de ciment, 400 000 tonnes de matière première minérale économisées pour la fabrication de ciment et cela, sans accident de travail et en réduisant au maximum les nuisances pour les riverains", relève, pour sa part, Jean-Benoît Collée, administrateur délégué de Recybel.

Il reste donc autant à évacuer ! Lancé fin 2016, ce chantier doit se terminer en 2029 sur base de l’évacuation annuelle de 180 000 tonnes de cendres.