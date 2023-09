Les deux Engissois lancent leur microbrasserie "Brewdger"

Les deux jeunes hommes ont commencé avec un kit de brassage reçu à Noël, des casseroles et une plaque chauffante. "Ça n’a pas été un très grand succès, mais on s’est bien amusé et on a souhaité poursuivre l’aventure. On a acheté un kit en inox, puis réalisé nos premières recettes. On s’est perfectionné par le biais d’une formation à l’IFAPME, en micro-brasseur", raconte-t-il.

C’est ainsi que l’année dernière a été lancée "La petite Patreye", une triple à 7%. Dans la foulée, une autre bière est sortie: "La NEIPA Peur", qui est plus aromatique et plus légère (5,5%). Une blonde intitulée "Vagablonde" est également prévue à la sortie début octobre. Toutes réalisées à l’aide d’un houblon liégeois et brassées à Hannut. Le duo en est à une production de 4 000 litres déjà…