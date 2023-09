Écolo quitte la séance du conseil communal suite au changement de parti du 3e échevin, Johan Ancia

Début juillet, le 3e échevin engissois, Johan Ancia, annonçait quitter Écolo pour le PS. Une décision qui, lors du conseil communal du 17 juillet, avait forcément suscité l’intérêt de l’assemblée. Les conseillers Philippe Massart (Écolo) et Marc Defraine (MCER) avaient d’ailleurs demandé sa démission, le premier affirmant que son mandat revenait aux voix portées par les Verts engissois en 2018, tandis que l’autre justifiait, à l’aide d’un article du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, que l’échevin était forcé de démissionner de ses fonctions suite à son annonce. Face à ces demandes, Johan Ancia annonçait alors faire une déclaration officielle lors du conseil suivant, ce qu’il a donc fait ce lundi soir après le passage en revue de l’ordre du jour. "Tout d’abord, je tiens à rappeler que les raisons qui m’ont conduit à ce changement me sont strictement personnelles." Il a ensuite rappelé son parcours sans faille au sein de la Commune, "et que même s’il reste du travail, beaucoup de nos projets sont déjà une réussite". Johan Ancia faisant référence au terrain de padel, aux panneaux photovoltaïques, au parcours Vita, aux primes à l’achat d’un vélo… "Malheureusement, la vie politique rappelle qu’à un an des élections, certains souhaitent se positionner et démontrer qu’ils peuvent exister, non pas au travers de propositions et projets pour Engis, mais bien en demandant des explications à une décision personnelle, voire en sollicitant une démission." Il a aussi précisé que même en cas de démission de sa part, son siège ne serait pas récupéré par l’un des groupes réclamant celle-ci, mais bien par le parti social EH, "et par un candidat qui, sauf erreur, a récolté 39 voix au suffrage, alors qu’en 2018, ce sont plus de 200 personnes qui votaient pour que je les représente. De plus, je constate que les élus n’ont pas exigé de démission d’un député ou conseiller lors d’un changement en leur faveur."