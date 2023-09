Une Saint-Georgienne de 25 ans meurt dans un dramatique accident routier à Engis

Interpellés par le brouhaha ici provoqué, les habitants sont sortis de leurs habitations et ont prodigué les premiers soins, avant l’arrivée de la zone de secours 2 IILE-SRI, de la zone de police Meuse-Hesbaye, du SMUR, du médecin légiste et de l’expert automobile qui sont descendus sur les lieux. Le magistrat et les bourgmestres d’Engis et de Saint-Georges ont été avisés des faits.

La jeune femme a été emmenée d’urgence au CHU de Liège, où elle est décédée. Après son décès, le service policier d’assistance aux victimes a été activé en vue d’annoncer le décès de la Saint-Georgienne à sa famille. Le véhicule a été dépanné par le dépannage Lallemand, d’Ouffet.