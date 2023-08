Le rond-point "Carmeuse", à Engis, fermé dès ce vendredi pour 4 jours de chantier

Plusieurs déviations et mesures seront donc mises en place pour minimiser l’impact sur la circulation.

– En venant du Bois de la Poudrerie: à gauche sur la Chaussée de Liège et Freddy Terwagne, passer devant l’école de Hermalle et traverser le pont pour rejoindre Engis via la Mallieue.

– En venant des Fontaines : descendre le bois Aux Houx et la rue Wérihet, passer devant l’école de Hermalle et traverser pour rejoindre Engis via la Mallieue.

– N90 Huy-Liège: prendre la sortie Hermalle et prendre à gauche, traverser le pont de Hermalle pour rejoindre Engis via la Mallieue.

– N90 Liège-Huy fermée au giratoire de la Horre à Flémalle: sortir au pont-barrage d’Ivoz-Ramet et, au rond-point, prendre la 3e sortie en direction du Quai du Halage vers Engis.

– La route des Trente-Six tournants sera également fermée à la circulation: les véhicules de moins de 3,5 T devront emprunter la N677 vers Ivoz, traverser le pont-barrage et prendre la 3e sortie au giratoire vers le Quai du Halage vers Engis et les plus de 3,5 t devront emprunter la Route du Condroz.

Enfin, la N639 à hauteur du centre d’Engis vers le pont sera fermée à hauteur de la BK 0.550. Le zoning industriel sera quant à lui sans issue vers le rond-point et remis exceptionnellement à double sens. Seule la Chaussée de Liège permettra l’accès au zoning rue du Parc Industriel tandis que l’arrêt et le stationnement y seront strictement interdits.

À noter encore que les TEC ont également dû adapter leurs itinéraires et leurs arrêts, pour toute la durée du chantier. Des mesures détaillées sur la page Facebook de la Commune d’Engis et sur www.letec.be