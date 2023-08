Début des travaux du rond-point de "Carmeuse" à Engis

La responsabilité de cette route relève de la Région wallonne. Après des travaux initiaux achevés fin juillet, cette dernière a finalement planifié le chantier de rénovation à partir du 1er septembre. Cette opération sera réalisée en partenariat avec le SPW Mobilité et Infrastructures et consistera, notamment, en le renouvellement des revêtements du rond-point.

Ces travaux nécessiteront la fermeture du rond-point à partir du vendredi 1er septembre, à 7 h, et ce jusqu’au lundi 4 septembre, vers minuit. Plusieurs déviations et mesures seront mises en place pour minimiser l’impact sur la circulation. Sur la N90, les automobilistes seront redirigés via les échangeurs de Hermalle-sous-Huy (pour la connexion N90-N617) et d’Ivoz-Ramet (pour la connexion N90-N677 et N617). Pour la N639, qui sera fermée à partir de Neuville-en-Condroz, les véhicules de moins de 3,5 tonnes devront suivre la déviation via la N677, tandis que les véhicules de plus de 3,5 tonnes continueront leur trajet sur la N63.

Le coût estimé de ce chantier s’élève à 90 000 € hors taxes. Montant financé par la Sofico. Et c’est la société Baguette qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.