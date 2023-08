Cette fois, ce sont 12 maisons de 2 à 3 chambres, déjà vendues aussi, qui sont en cours de finalisation à la rue du Bois. "On devrait passer les actes en octobre", précise Michaël Géréon, administrateur d’Aximo. Qui planche déjà activement sur la phase 3. "Là, on parle de 24 unités: 12 maisons unifamiliales et 2 blocs de 6 appartements chacun. On espère avoir le permis cette année et commencer les travaux aussi cette année. Après, on refera le point, mais d’autres constructions sont encore prévues", le projet initial visant en effet au moins 150 logements en tout.

Et à la Fontaine Saint-Jean, à Hermalle ?

Aximo, c’est aussi le promoteur de l’écoquartier de la Fontaine Saint-Jean, à Hermalle. Et là aussi, le développement continue. Huit unités (1 maison et 7 appartements) vont être livrées tout prochainement tandis qu’un dossier pour 4 maisons et 10 appartements est en cours d’instruction.

Et que ce soit aux Fagnes ou à Hermalle, "on a tout fait pour proposer des logements à des prix abordables. Pour les appartements, on a plus ou moins la moitié d’investisseurs et l’autre moitié, des jeunes acheteurs. Pour les maisons, c’est aussi surtout des jeunes couples, avec ou sans enfants." Et principalement des gens du coin, d’Engis et des communes limitrophes.