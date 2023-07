Notre série "Un Musée, un objet": une machine à écrire qui permet d’utiliser plusieurs polices de caractères

Mais qu’est-ce qui la rend si unique, donc ? C’est une machine à écrire à index développée à partir de 1901. Le modèle engissois a été produit entre 1924 et 1934. "En fait, c’est un peu l’ancêtre de l’IBM à boule sauf qu’ici, on a des cylindres. L’avantage, par rapport à une machine à écrire classique, c’est qu’on pouvait changer la police de caractère, même en cours d’écriture" grâce à des plaques frappées de différentes polices. Et c’est évidemment ce qui a fait le succès de la machine puisqu’elle permettait d’utiliser plusieurs polices et caractères spéciaux dans un même document. Il y avait aussi son prix raisonnable, sa facilité d’emploi et de transport. Puis, last but not least, "grâce à un pointeur plutôt qu’un clavier, la vitesse de frappe pouvait atteindre 300 caractères par minute, mais je vous avoue que je n’ai jamais testé", sourit Nicole Hanot. Mais, à la même époque, Remington a sorti des machines plus classiques, ce qui fait que le "Mignon" n’a pas dû durer bien longtemps. Et c’est évidemment ce qui rend (aussi) rare l’objet conservé à Hermalle, avec ses 4 plaques et ses 5 cylindres, et malgré son ruban encreur… tout sec.