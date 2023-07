Le chantier participatif des Fagnes, à Engis, est terminé

Mais, concrètement, qu’est-ce qui a été fait sur place ? En 2021, on a placé des conteneurs, fabriqué un barbecue et une terrasse couverte et placé une balançoire et un toboggan. "En 2022, on a construit une série de modules de jeux, de totems, avec un panier de basket, une petite aire pour jouer au foot à deux contre deux ou danser et on a installé des jeux pour les petits."

Une peinture un peu en "trompe-l’œil"

Le travail de cet été 2023, avec deux semaines de chantier qui se sont achevées vendredi passé, a encore une fois été multiple. Un des conteneurs a été découpé sur un côté pour le transformer en partie en kiosque/bar et une table barbecue a été installée. Trois terrains de pétanque ont été aménagés. Et, clou du spectacle, une peinture anamorphique (seulement visible dans un certain axe, n’offrant à l’œil que des formes "déconstruites" en dehors de celui-ci) a été réalisée sur les conteneurs, qui affichent désormais fièrement un "La plaine" graphique et coloré. "De l’autre côté, on a installé des œuvres que les enfants ont faites pendant les stages Open Days", complète Michaël Willems. Pour avoir deux points de vue différents selon qu’on se trouve d’un côté ou de l’autre de l’espace.

Environ 60 000 € de coût

Les deux premières années, seuls le centre culturel et la Commune ont mis la main au portefeuille (10 000 € pour chaque instance) pour rendre ce projet possible. Cette année, à l’instar du projet "similaire" mené il y a quelques semaines à la rue Wauters, dans le centre d’Engis, le projet a également bénéficié d’un coup de pouce de la Province de Liège et de l’ASBL Engironnement, qui rassemble de nombreuses entreprises locales. "En tout, sur les trois ans, ça représente un investissement d’environ 60 000 €."

S’il est possible que des aménagements supplémentaires se fassent encore là dans les prochaines années, "la priorité est maintenant à mettre sur d’autres lieux. Le résultat ici est satisfaisant donc on n’envisage pas d’y revenir en 2024." Rien n’est encore décidé mais le centre culturel pense ainsi à améliorer le site de la rue Wauters, imaginer un second projet dans ce quartier-là ou à la cité Vandeweghe à Hermalle. Ce qui est certain, c’est que les étés (participatifs), à Engis, se suivent mais ne se ressemblent pas (tout à fait)…