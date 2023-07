Incident industriel à l’usine Hydrometal d'Engis: du sulfate de zinc a débordé en Meuse ce lundi

Du sulfate de zinc a accidentellement été déversé dans la Meuse par la société Hydrometal, ce lundi matin, à Engis. Les ouvriers de l’usine étaient à pied d’œuvre dès 7 h 30 pour trouver la source du problème, qui a été réglé plus tard dans la matinée. "Nos services ont été mis au courant et vu qu’il s’agit d’un site classé Seveso (NDLR: directives européennes adoptées pour prévenir les accidents majeurs impliquant des substances dangereuses) , il y a une procédure stricte", nous informe le bourgmestre d’Engis, Serge Manzato, qui assure que l’incident n’est pas si dramatique. "Il s’agit non pas d’une fuite mais d’un débordement. Il y a des centaines et des centaines de litres stockés là. Si c’était une fuite, cela aurait été plus grave et le plan d’urgence aurait été déclenché."