Les Frères Poulet de retour aux Fagnes, à Engis, pour la suite du chantier participatif

Après y avoir aménagé un espace de convivialité au départ de conteneurs maritimes, avec toboggan et balançoire intégrés, ainsi qu’une nouvelle zone multijeux (arène avec goals, totem muni d’anneaux de basket…), Les Frères Poulet sont de retour à Engis pour quelques jours pour améliorer cet espace "d’occupation artistique temporaire" et ce, grâce à des fonds de divers intervenants (Commune et centre culturel d’Engis, ASBL Engironnement, Province de Liège). "On a remarqué que les jeunes utilisaient le mobilier en place pour faire du parkour (NDLR: discipline qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels). On va donc aménager une structure, sans doute en intégrant les bancs existants. On va aussi ajouter des tables", précise Pim, du collectif.

Pour "susciter des rencontres"

À nouveau, les habitants sont invités à aller à leur rencontre. "La première année, un habitant était venu souder et il avait appris à d’autres comment faire. Ils avaient ainsi réalisé sur place deux barbecues. On se souvient aussi d’une dame qui avait préparé du couscous. Susciter des rencontres, c’est cela qui est génial dans cette démarche", relève Michaël Willems, directeur du centre culturel d’Engis.