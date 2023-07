Julie Leclercq, conseillère communale d’Engis, de retour chez DéFI… qu’elle n’a apparemment pas quitté

Le bruit courait qu’elle pourrait rejoindre les écolos engissois, qui viennent de perdre leur échevin Johan Ancia, passé au PS. Et pourtant, non, les premiers échanges n’ont pas été concluants et Julie Leclercq ne rejoindra pas le rang des écolos engissois. Elle qui développe, en conseil communal, des interventions qui tournent autour de l’environnement et qui est, via ses études, spécialisée en droit européen mais aussi en droit dans différentes matières environnementales, était séduite par Écolo. Le non est pourtant ferme et définitif.