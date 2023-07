Johan Ancia quitte Écolo pour le PS

Ce qui l’a décidé ? Plusieurs choses.

Tout d’abord, le "froid" qui s’est installé entre lui et les Verts après les dernières élections communales, en 2018, qui voyaient l’Engissois entrer dans la majorité socialiste locale en tant que 3e échevin. "J’ai rencontré énormément de problèmes suite à ma montée dans la majorité et alors qu’Écolo avait toujours été au courant des négociations avec le PS, dans plusieurs communes, pour entrer dans des majorités. En fait, ça a même été plus qu’un froid, carrément une mise de côté et également des pressions, non seulement parce que je me retrouvais dans une majorité socialiste, mais aussi parce que c’était avec Serge Manzato."

Une position des Verts qui a du coup provoqué une réflexion personnelle chez Johan Ancia. "Les raisons et les idées pour lesquelles je suis entré chez Écolo, je les défends toujours, mais Écolo a depuis décidé d’en défendre notamment d’autres, tout aussi louables, mais qui ne collent plus aux miennes. Moi, je partageais à l’époque la vision de gens comme Jean-Michel Javaux ou Isabelle Durant et ce n’est plus la même aujourd’hui, notamment au niveau communal, et moi, j’ai choisi de faire de la politique pour la chose communale."

Aux côtés de Christophe Collignon aux régionales

Johan Ancia a d’ores et déjà commencé à travailler avec Christophe Collignon et Pierre Crochet, sur la future campagne régionale du premier, c’est dire si sa décision est irrévocable. "Je rejoins la campagne de Christophe Collignon parce que je partage sa vision pragmatique et ses actions de terrain."

Par contre, il ne s’avance pas encore sur les élections communales à Engis. Dont l’approche n’a rien à voir avec son changement de cap politique, dit-il. "Ce n’est pas Serge Manzato qui m’a demandé de passer au PS et ce changement n’a rien à voir avec une éventuelle place sur la liste PS l’an prochain", assure-t-il. Mais il admet avoir envie de continuer à travailler sur Engis, pour les Engissois, et donc, d’envisager une place sur la liste socialiste de 2024. "Je suis avocat et ma profession m’amène à travailler énormément, je n’ai donc pas besoin de la politique pour vivre. C’est un plus, pour moi, parce que j’aime ça. Mais si le choix du citoyen devait se porter sur moi (en 2018, il avait fait le 4e plus gros score de voix, toutes formations confondues, NDLR) , je prendrais des dispositions au niveau professionnel et mes responsabilités pour assumer pleinement la fonction qu’il m’aura donnée."

En attendant que les choses se précisent, Johan Ancia continuera de bosser comme échevin, entre autres sur les matières qu’il affectionne particulièrement: le sport et la participation citoyenne. C’est d’ailleurs lui qui a lancé à Engis la mise en place d’un budget participatif pour que les citoyens s’impliquent davantage dans la "construction" de leur Commune. "Et force est de constater que ça fonctionne plutôt bien." Un bilan qui donne forcément envie de continuer…